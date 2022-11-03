Kelebeksu Parkı yenilenerek hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Etimesgut ilçesindeki “Kelebeksu Parkı” tekrar Başkentlilerin kullanımına açıldı.

Başkentin eski ve bakımsız parklarında yenileme çalışmaları başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesindeki “Kelebeksu Parkı”nda bakım-onarım çalışması gerçekleştirdi. Havuzu yapılan çalışmaların ardından kullanılabilir duruma getirilirken, parkın engelli-engelsiz ayrımı olmadan erişilebilir olması sağlandı. Ayrıca, parktaki yeşil alan ve ağaç sayısı da artırıldı.

41 bin metrekarelik alana sahip parkta gerçekleştirilen yaklaşık 3 milyon 448 bin TL maliyetle revizyon çalışması ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 14 bin metrekarelik havuzun elektrik aksamı yenilenirken su tasarrufunun sağlanabilmesi için de gerekli önlemler alındı.

Parkın yenilenerek hizmete açıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, yeşilin başkenti vizyonuyla çalıştıklarını belirterek, "Etimesgut’taki Kelebeksu Parkı’nı 3 milyon 448 bin TL maliyetle yeniledik. Engelli engelsiz ayrımı olmadan erişilebilir hale getirdiğimiz parkımızda yeşil alanları artırırken çevre düzenlemeleriyle modern bir görünüme kavuşturduk” dedi.

Çeşitli spor alanlarının bulunduğu Kelebeksu Parkı, engelli-engelsiz ayrımı olmadan erişilebilir hâle getirilmesiyle tamamen yenilenmiş oldu.