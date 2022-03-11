KEÇMEK’lerde kadınlar rengarenk ürünler üretiyor

Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öncülüğünde sürdürülen meslek edindirme kurslarında Keçiörenli kadınlar birbirinden renkli el işi ürünleri üretiyor.

11 kurs merkezi ve 1 atölyede 59 branşta sanat ve meslek edindirme eğitimleri veren KEÇMEK’lerde kurslar bulunuyor. Bu merkezlerde üretilen ürünler Keçiören Belediyesi e-ticaret platformu Keçikoop’ta satışa sunuluyor. Kadınlar, böylece ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kadınların iş gücüne katılımını ve istihdamını artırmak için KEÇMEK’lerin önemli bir misyona sahip olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Burası aynı zamanda vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Özellikle kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Kadınlarımız öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyuyor ve biz de bu ürünlerin satışını yapıyoruz. Bir yandan ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar bir yandan da ilgi duydukları sanatları icra etme fırsatı buluyorlar” diye konuştu.