Keçiörenliler Hoşgörü Günü’nde Mevlana Türbesini gezdiler

Keçiören Belediyesi 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü kapsamında Konya Mevlânâ Türbesi’ne ziyaret düzenledi. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hoşgörü ve alçak gönüllülüğün temsilcisi olan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Türbesi’ne düzenlediğimiz geziyle vatandaşımıza manevi hazla dolu bir gün yaşattık. Dünya Hoşgörü Günü; ülkemizde ve dünyada sevginin, saygının ve alçak gönüllülüğün vesilesi olsun” dedi.

Keçiören Belediyesi, tüm dünyada hoşgörüye ilişkin farkındalık oluşturmak için kutlanan 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü kapsamında Konya Mevlânâ Türbesi’ne gezi düzenledi. Ücretsiz olarak düzenlenen geziye katılan vatandaşlar belediye tarafından görevlendirilen rehberler eşliğinde ayrıca Meram Bağları, Sille Köyü, Kelebekler Vadisi, Japon Kyoto Parkı başta olmak üzere Konya’ya ait birçok turistik mekânı da gezerek keyifli bir gün yaşadılar.

Başkan altınok: mevlânâ fitneyi değil sevgiyi öğütlüyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü’nde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin dünyaya yaydığı hoşgörüyü işaret ederek şunları aktardı:

“Güzel, doğru ve iyi olanı söylediğiniz zaman bu değeri anlamayanlar olabilir. Mevlana hazretleri de önce anlaşılamamıştır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) 3 kişiye acırım diyor. Bunlardan biri de cahiller içerisindeki âlimlerdir. Mevlana da bir âlimdi. Bu topraklarda, Konya`da ışık saçmaya devam etti. Mevlânâ gibi nice âlimlerimiz Anadolu`nun İslamlaşması ve Türkleşmesine, ülkemizde ve bu topraklarda manevi birliğimizi sağlamamıza katkı sunan değerlerimizdirler. Bugün bu topraklar ayakta ise bu manevi değerler ve kaleler sayesinde ayaktadır. Mevlana`nın imanı çok güçlüdür. Öyle bir iman var ki, öyle bir ateş var ki, öyle bir zenginlik var ki ve öyle bir tevazu var ki; kırmayı, fitneyi, dedikoduyu değil; sevgiyi, güzelliği, birliği öğütlüyor. Yani dinimizin öğütlerini bizlere iletiyor.”