Keçiörenli öğrenciler AR-GE merkezini gezdi

Keçiören’de lise öğrencileri, Keçiören Belediyesi tarafından pandemi döneminde maske, kolonya, dezenfektan ve sabun üretimi yapmak için kurulan AR-GE merkezini ziyaret etti.

Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi öğrencileri, Keçiören Belediyesi tarafından pandemi döneminde maske, kolonya, dezenfektan ve sabun üretimi yapmak için kurulan ve üretimlerine devam eden AR-GE merkezini ziyaret ettiler. Öğrenciler burada bulunan ürünlerin üretim aşamalarına ilişkin görevli kimyagerlerden çeşitli bilgiler aldılar. Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan materyallerin karıştırılma yöntemlerine ilişkin olarak deneyim de yaşayan genç öğrencilere ziyaretlerinin sonunda kolonya ve dezenfektan hediye edildi.

“Maske ve dezenfektanları her gün çarşı ve pazarlarımızda vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık”

Pandemi döneminde yapılan en önemli hizmetlerden birinin kolonya ve dezenfektan üreterek ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtmak olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “AG-GE Merkezimizde birinci sınıf kalitede üretim yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Pandemi ile mücadele etmek için dezenfektan, kolonya ve maske lazımdı. Dezenfektan ve maske tedarikinde vatandaşlarımız zorluk çekince hemen üretime başladık. Bu maske ve dezenfektanları her gün çarşı ve pazarlarımızda vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Öğrencilerimizin bu merkezimiz yakından görmesi için geziler düzenliyoruz” dedi.