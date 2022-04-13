Keçiören’in yeni üretim noktası, üzümsü meyveler bağı

Keçiören Belediyesi organik tarımı teşvik etmek için ilçedeki Bağlum bölgesinde bin metrekare alana ‘Üzümsü Meyveler Bağı’ kurdu. Belediye ekipleri buraya bin 500 adet çilek, 20 adet ahududu, 20 adet yaban mersini, 20 adet aronoya, 20 adet gojiberry ve 20 adet frenk üzümünün dikimini yaptı.

Keçiören Belediyesi organik tarımı teşvik etmek için ilçedeki Bağlum bölgesinde bin metrekare alana ‘Üzümsü Meyveler Bağı’ kurdu. Gıda arzına bağlı olarak tarımsal üretimin önem kazanmasıyla birlikte belediye öncülüğünde örnek üretim alanları oluşturduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geçtiğimiz yıllarda Bağlum Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan 23 dönümlük alana üzüm bağı, 20 dönümlük alana yaz bostanı, 17 dönümlük bir alana da meyve bahçesi kurduk. Bir yandan da yeni nesil seramızı inşa ederek burada park ve bahçelerimizin ihtiyacı olan bitkileri üretiyoruz. Nerede tarıma uygun boş bir alan bulursak orayı hemen değerlendirerek tarımsal faaliyetlerimizi genişletiyoruz. Vatandaşlarımız da üretim alanlarımızı pilot noktalar olarak inceleme ve buralardan istifade etme fırsatı buluyorlar” açıklamasında bulundu.

Başkan Altınok aynı zamanda ata tohumundan üretilen sebze fidelerinin de Keçiören Belediyesi tarafından üretildiğini ve ilçedeki çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldığını belirtti.