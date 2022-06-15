Keçiören’e yeni cemevi

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesi’ne inşa edilecek cemevinin temel atma töreni, 19 Haziran Pazar günü Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirilecek.

Temel atma törenine Başkan Altınok ile Keçiören Cemevi Yaptırma Yaşatma Kültür Derneği Başkanı Yücer, dernek üyeleri, Alevi kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak. Ankaralıları ve Keçiörenlileri temel atma törenine davet eden Başkan Altınok, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapacakları ve kültürel aktivitelerini gerçekleştirecekleri güzel bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin sembolü olan ibadethanelerimizin yapımına belediyemizin imkanları dâhilinde destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Keçiören Cemevi Yaptırma Yaşatma Kültür Derneği Başkanı Mehmet Yücer ise, Ankara’ya ve Keçiören’e yeni bir cemevi kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Öncelikle cemevimizin temellerinin atılmasına büyük destek veren Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok’a teşekkür ediyorum. Bir isteğimiz, bir talebimiz olduğunda başkanımız her zaman kapısını açtı. Bizi hiçbir zaman geri çevirmedi. Ayrıca cemevimizin yapımı için katkı sunan ve sunacak olan tüm dostlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Keçiören Ovacık Mahallesi’ne inşa edilecek cemevi, yaklaşık 700 metrekarelik alanın 250 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Kalan bölüm ise çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte dinlenme alanı olarak hizmet verecek. 5 katlı cemevinde cenaze yıkama, cem yapma, morg, kültür merkezi ve yardım merkezi gibi çeşitli alanlar yer alacak.