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Keçiören’e 62 yeni park inşa edildi

Keçiören Belediyesi, yaklaşık üç yılda 62 yeni park inşa ederek ilçedeki park sayısını 540’a çıkardı.

ANKARA 07.10.2021, 12:28
Keçiören’e 62 yeni park inşa edildi

Keçiören Belediyesi, yaklaşık üç yılda 62 yeni park inşa ederek ilçedeki park sayısını 540’a çıkardı.

Keçiören Belediyesi ilçedeki sosyal donatı alanlarının sayısını artırmak ve vatandaşlara konforlu bir yaşam sunmak için park, bahçe ve yeşil alan yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 3 yıla yakın hizmet süresince 62 yeni parkın inşa edildiği Keçiören’de yeni parkların inşasına ise devam ediliyor. Keçiören’deki 250’ye yakın park da baştan sona yenilenerek, bu alanlara yeni çocuk oyun setleri ve spor aletleri konuldu.

İlçedeki parklarda yürütülen bakım çalışmalarının hız kesmeden sürdürüldüğünü ve yeni park yapım çalışmalarında önemli bir yol katedildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “116 adet parkımızın çocuk oyun ve fitness alanlarının zeminine kauçuk, 51 adet koşu yolu ve futbol sahasına ise sentetik çim halı serdik. 16 adet spor sahasının tel örgüsü değiştirdik. 38 adet parkımızda basketbol sahası zemini akrilik kaplama ile revize ettik. Park ve bahçelerimize 2 milyon 156 bin 252 adet mevsimlik çiçek ve çeşitli türde 109 bin 985 adet bitki dikimi yaptık. Sokaklarımıza 705 adet ağaç diktik. Bunun dışında parklarımıza yeni bank, kamelya ve masalar koyduk” dedi.

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