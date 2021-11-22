Keçiören’e 37 bin metrekarelik alanda yeni lunapark

Keçiören Belediyesi tarafından Milli Mücadele Müzesi haline getirilmek üzere restorasyon çalışmalarına başlanan Çoban Mektebi’nin etrafındaki 37 bin metrekarelik bölgede lunapark alanı hizmete girecek.

Keçiören Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Milli Mücadele Müzesi haline getirilmek üzere restorasyon çalışmalarına başlanan Çoban Mektebi’nde belediye ekipleri tarafından çalışma yürütülüyor. Bir yandan da bu tarihi yapının etrafındaki 37 bin metrekarelik bölgede ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği lunapark ve çevre düzenleme çalışmalarına da devam ediliyor.

Kurulacak olan lunaparkın çocuklar için vazgeçilmez eğlence merkezlerinden biri olacağını aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Rengarenk oyuncakların yer alacağı parkımızda tüm ışıklandırmaları led olan su kanosu, müzikli ve geniş kokpiti olan kanguru, kendi etrafında dönerek özellikle çocuklara eğlenceli anlar yaşatan laleli küçük salıncak, çocuklarımıza nostaljik anlar yaşatacak atlıkarınca, aksiyon tutkunu minikler için 8 kabinli dönme dolap ve mini gondol, bir adet lokomotif, bir adet kömür, iki adet normal ve bir adet teraslı vagondan oluşan 24 yolcu taşıma kapasiteli akülü tren bulunacak” dedi.