Keçiören’deki yaz bostanında turfanda mutluluğu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hizmet içi ihtiyaçların karşılanması ve toplumu üretime teşvik etmek için Bağlum’da 19 bin metrekarelik alana kurulan yaz bostanında turfanda yapıldığını belirtti. Altınok, “Ülkemiz, verimli toprakları ve 4 mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretimi için büyük bir şanstır. Biz de Keçiören Belediyesi olarak kurduğumuz bostanımızdan ilk hasatlarımızı aldık. Bostanımız bereketli olsun” dedi.

İlçeye bağlı köylerde organik tarımı teşvik etmek için fide, tohum, fidan ve gübre desteğiyle çiftçilerin yanında olan Keçiören Belediyesi, ilçede 19 bin metrekarelik alana kurulan yaz bostanından yeşil soğan ve kabak hasadı yapmaya başladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaz bostanından turfanda yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirirken burada üretilen sebzelerin belediye yemekhanesi ve hizmet içi diğer birimlerde kullanılacağını söyledi.

Verimlilik için sıkı kontrol

Bostandaki verimliliği artırmak için üretimlerin ziraat mühendislerinin kontrol ve denetiminde yapıldığını da hatırlatan Altınok, “Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Bostanımızdaki verimliliği artırmak ve üretimlerimizi profesyonel ölçekte gerçekleştirmek için mühendislerimiz tarafından takip ve kontrol sürecini sağlıklı bir şekilde işletiyoruz” ifadelerini kullandı.