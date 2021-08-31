Keçiören’deki Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan kuş evi ilgi odağı oluyor

Keçiören ilçesinde bulunan Doğal Yaşam Parkı’na inşa edilen yeni kuş evi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde çeşitli türde kuşlara ev sahipliği yapan ve üç bölümden oluşan kuş evi ziyaretçilerine eğlenceli seyir keyfi sunuyor. İçinde birçok kanatlı canlıyı barındıran kuş evine özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

“Canlı çeşitliliğini de artırdık”

Yeni kuş evi ile canlı çeşitliliğinin arttığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yenileyerek ve genişleterek hizmete sunduğumuz Doğal Yaşam Parkımızda yüzlerce tür canlı var. Parkımıza inşa ettiğimiz yeni kuş eviyle buradaki canlı çeşitliliğini de artırdık. Çocuklarımız hiç görmedikleri canlıları burada tanıma fırsatı buluyorlar” ifadelerini kullandı.

Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Kuş evine çocukların ilgisinin yoğun olduğunu kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Doğal Yaşam Parkımızda keçi, tavuk, eşek, midilli, valabi, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı hayvanlardan oluşan birçok türde canlımız var. Özellikle dünyaya yeni gelen canlılarımız çocuklarımızdan büyük ilgi görüyor. Bu parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar alemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz” İfadelerine yer verdi.