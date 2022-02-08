Keçiören’deki Cumhuriyet Kulesi yükselmeye devam ediyor

Keçiörenliler tarafından büyük merakla beklenen Cumhuriyet Kulesi’nin iç kısmında asma tavan, armatür ve seramik imalatı ile iklimlendirme sistemi montajı devam ediyor.

Keçiören Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Cumhuriyet Kulesi’ndeki hummalı çalışmanın aralıksız devam ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Eşi benzeri olmayan bir gerdanlık kazanıyor Ankara. Baktığınız zaman yukarıdan görünmeyen ancak alt kısımda çok büyük bir alanda kapsamlı bir çalışma var. İmalatlara hız verdik, Cumhuriyet Kulemizi en kısa sürede tamamlayıp şehrimize, ülkemize kazandıracağız” dedi.

“Cumhuriyet Kulemiz Ankara’nın en güzel simgesi olacak”

Cumhuriyetin 100’üncü yılını temsilen inşa edilen Kuleyi Başkent’in sembol projesi olarak tarif eden Keçiören belediye Başkan Altınok, “Bir ilçe belediyesi kendi imkânlarıyla ilk defa böyle bir yatırım projesine imza atıyor. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Cumhuriyet Kulemiz Ankara’nın en güzel simgesi olacak. Üzerinde Paraşütle Atlama Noktası, Uzay Seyir Terası ve Bilim Merkezi de yer alacak. Bu büyük yıldız çok yakında Başkent’le buluşacak” ifadelerini kullandı.