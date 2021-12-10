Keçiören’de yetişkine ayrı, çocuklara ayrı sabun üretimi

Keçiören Belediyesi tarafından pandemi sürecinde kolonya, maske ve dezenfektan üretiminin yanı sıra yapılan sabun üretiminde kapasite artırıldı. Yetişkinler için gül, lavanta, hamam ve salatalık özlü sabunların üretildiği merkezde, çocuklar için kaplumbağa ve hellokitty sabunları üretiliyor.

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Karakaya Mahallesi’nde faaliyet gösteren AR-GE Merkezi, pandemi sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için maske, dezenfektan ve kolonya üretimi yaptı. Görevli uzmanlar tarafından yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde sabun üretimine de başlandı. Çocuk ve yetişkinler için birçok türde sabun üretiminin yapıldığı AR-GE Merkezi’nde kolonya ve dezenfektan üretimleri tüm hızıyla devam ediyor.

“Gece gündüz kolonya, dezenfektan ve maske üretip dağıttık”

Pandemi sürecinde virüsü bahane etmediklerini ve vatandaşların sağlığı için daha çok çalıştıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi başladığında ‘Bize şimdi görev düşüyor, zaman vatandaşımızın yardımına koşma zamanı’ dedik. Gece gündüz kolonya, dezenfektan ve maske üretip dağıttık, vatandaşımızın hizmetkârı olduk. 70 binden fazla ev ve iş yerinin dezenfeksiyonunu yaptık. Vatandaşımız bizi aradı, biz de hemen adreslerine giderek dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdik. Herhangi bir ücret almadık. Keçiören dışındaki kamu kurumlarımıza da dezenfeksiyon hizmeti verdik. Çalışmalarımızı kurumsal bir yapıya kavuşturarak AR-GE Merkezimizi inşa ettik. Dezenfektan ve maske tedarikinde vatandaşlarımız zorluk çekince hemen üretime başladık. Pandemi ile mücadele etmek için dezenfektan, kolonya ve maske üretip ücretsiz dağıttık. Şimdi de sabun üretiminde iyi bir noktaya geldik” ifadelerini kullandı.