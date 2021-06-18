Keçiören’de toplu sünnet kayıtları başladı

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet için kayıtlar başladı.

Keçiören Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirebilmeleri için her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet hizmetinin kayıtları başladı. Toplu sünnet hizmetinden faydalanmak isteyen aileler, belediyenin web sitesinde yer alan kecioren.bel.tr/sunnet.html “Sünnet Kayıt” sistemi üzerinden müracaatlarını yapabilecekler.

Toplu sünnet faaliyetinin çocuklar ve aileler için önemli bir hizmet olduğunu aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine, 2023 hedeflerine taşıyacak geleceğimiz olan çocuklarımızın özel günlerinde de yanındayız. 1994 yılında ilk göreve geldiğimizde 30 yaşındaydım. O zaman sünnetini yaptığımız evlatlarımızın şimdi nikâhlarını kıyıyoruz. Sünnet olan her bir yavrumuzun vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.