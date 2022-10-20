Keçiören’de sonbaharla birlikte doğal yaşam şenlendi

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nın sevimli canlıları yaz boyunca Keçiören’in ve Ankara’nın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçiyi misafir etti.

Özellikle minik çocukların sevgilisi olan canlılar. serinleyen havanın ve sonbaharın keyfini çıkarıyor. Keçi, midilli, valabi, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı gibi birçok türde hayvanın bulunduğu Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerini de ağırlamaya devam ediyor.

Yaz kış kesintisiz hizmet veren Doğal Yaşam Parkı’na tüm Ankaralıları davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hayvanseverlerimiz ve çocuklarımız yüzlerce canlımızın bulunduğu tesisimizi yaz kış ziyaret edebilirler. Burada her canlımıza özel doğal yaşam alanları yer alıyor. Yazın sıcak havada serin alanlarda kalmayı tercih eden canlılarımız şimdilerde serinliğin keyfini çıkarıyor. Hayvanlarımızın ortaya koyduğu renkli görüntüleri görmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz” dedi.