Keçiören’de selin izleri temizleniyor

Başkentte etkili olan sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklarda oluşan atıklar, Keçiören Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Keçiören Belediyesi, ilçede yaşanan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda oluşan kum, çamur ve diğer atıkların oluşturduğu birikintileri temizlemek için gece boyunca aralıksız çalışma yürüttü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, fırtına ve sel felaketinin tahribatını en aza indirmek için yağışın başladığı ilk andan itibaren topyekun sahada olduklarını belirterek, "Keçiören Belediyesi olarak her zaman üzerimize düşenden fazlasını yaptık ve vatandaşımızın yanında olduk. Ekiplerimiz temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Hizmet sınırlarımız içinde olup olmadığına bakmaksızın vatandaşlarımıza el uzatıyoruz. İnşallah böylesi sel felaketlerini bir daha yaşamayız" dedi.