Keçiören’de ortaokula ısıtma sistemli spor salonu

Keçiören’de Kamil Ocak Ortaokulu’nda inşa edilen ısıtma sistemine sahip kapalı spor tesisi, Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katıldığı törenle açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından Kamil Ocak Ortaokulu’na inşa edilen ısıtma sistemine sahip kapalı spor salonunun açılışı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta eğitime önem verilmesi gerektiğini belirten Altınok, “Çiçeklerimizle birlikte çok güzel bir açılış yapıyoruz. Çocuklar ve gençler devletlerin ve milletlerin geleceğidir. Çocuklarımıza ne kadar kaliteli eğitim verirsek geleceğimiz de bir o kadar güzel şekillenir. Milletleri zelil ve perişan eden eğitimsizliktir” ifadelerini kullandı.

“Keçiörenliler şanslı, bunlar başka yerde yok”

Altınok, gençler için yaptıklarını hatırlatarak, “Dünyanın en büyük yapay şelalesi, Estergon Kalesi, ilk şehir içi teleferik Keçiören’dedir. Ankara’da akvaryumu olan tek belediye Keçiören Belediyesi’dir. Şu an lunapark yapıyoruz. Bir de Türk Dünyası Su ve Gül Meydanımız var. Atalarımızın ne kadar büyük olduğunu gösteren meydanımızda anıt ve bayraklarımız var. Cumhuriyet Kulemizin üzerinde uzay terası ve bilim merkezi var. Sizlere uzay yolculuğu yaptıracağız, ellerinizle yıldızlara ve gezegenlere dokunacaksınız. Bu anlamda Keçiörenliler şanslı, bunlar başka yerde yok. Kötü alışkanlıklardan uzak durmanın temeli de spordur” açıklamasında bulundu.