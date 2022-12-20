Keçiören’de “ney” eşliğinde semazen gösterisi

Keçiören Sanat Galerisi’nde 749. Vuslat Yılı çerçevesinde Şeb-i Aruz programı gerçekleştirildi. Etkinlikte ney eşliğinde semazen gösterisi yapıldı.

Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde Mevlana Celaleddin Rumi’nin ölüm yıl dönümü olarak anılan Şeb-i Aruz için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldı. Yapılan etkinlikte, ney eşliğinde semazen gösterisinin yanı sıra farklı sanatçıların yaptığı katı sanatı eserleri sergilendi. Bunun yanı sıra katı sanatı ile ilgilenen Ahmet Erecek, eserleri inceleyen vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Ölüm aslına dönüştür. Vuslat diye geçen Rabbime kavuşacağım gündür. Bir ışık Mevlana, bir tercih Mevlana, bir gönül Mevlana, bir tevazu Mevlana, bir hoşgörü okyanusu ve denizi Mevlana, bir gönül insanı, bir gönül adamı Mevlana mekanı cennet olsun" dedi. Mevlana’nın büyük ve önemli bir değer olduğuna vurgu yapan Altınok, "Mevlana bizim için büyük bir değerdir, büyük bir kıymettir ama anlamak lazım. Verdiği mesajları yaşamak lazım. Mevlana’nın sözlerine ihtiyacımız var. Anlamaya ihtiyacımız var ama onu hayatımıza geçirmeye ve yaşamaya ihtiyacımız var” diye konuştu. Konuşmasında gençlere seslenen Altınok, “Yeni bir dünya kuruluyor ama bu dünyada bizim değerlerimiz yok, bizim kimliğimiz yok. Her alanda yeni bir dünya inşası var. Ama değerlerin imha edildiği, değerlerin yok edildiği, yani ülkelerin kültürlerinin yok edildiği yeni bir yaşam, yeni bir hayat alışkanlığı. Sevgili gençler geleceğimizi bu sosyal medyada geçireceğiniz vakitle kaybetmeyin” ifadelerini kullandı.

Kültürün, bir millettin zenginliği, geçmişi, büyüklüğü, yüceliği olduğunu söyleyen Altınok, “Tarihimiz, kültürümüz, sevincimiz, hüznümüz, güzelliklerimiz. O günden bu günlere bize aslında tarihi getiren sanatlarımızdır. Dolayısıyla burada eseri olan bütün sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Kültürümüze sahip çıkan tüm sanatçılarımızı, sanatkarlarımızı tebrik ediyorum” değerlendirmesini yaptı. Katı ve ebru sanatı ile 12 yıldır uğraştığını dile getiren sanatkar Ahmet Erecek ise, "Bu sergimizde de hem Selçuklu hem de Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait eserlerin ve yaşam simgelerinin katı ile yorumlanması var. Bu sergiyi bu mantıkla oluşturduk” dedi.

Katı sanatı ile alakalı bilgilendirme yapan Erecek, “Katı sanatı ince kağıt kesmeciliğidir. Kat sözcüğü Arapçadan kesmekten geliyor. Deri ya da bir kağıt üzerinde bulunan figürlerin kesilerek oyulan kısımların veya oyulan kısımlardan çıkarılan kısımların başka bir kağıt, deri veya cam üzerine aktarılmasıyla ve bu arada kullanılan tekniklerle oluşturulan çalışmalardır” diye konuştu.

Etkinlik, Altınok ile katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.