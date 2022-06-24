Keçiören’de kurbanlıklar için büyük bir satış alanı kuruldu

Keçiören Belediyesince kurulan kurban pazarında 3 bin 100 büyükbaş ve 5 bin 200 küçükbaş hayvanın satışı başladı.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Karşıyaka Mahallesi’nin Mahmudiye ve Demir caddelerine kurulan devasa kurban pazarında hayvan satışları devam ediyor. 105 büyükbaş, 69 da küçükbaş hayvan çadırının bulunduğu pazarda toplam 3 bin 100 büyükbaş, 5 bin 200 de küçükbaş hayvan yer alıyor. Keçiören’deki kurban satış alanından vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kurban satış çadırlarımızı nizami ve kurallara uygun bir şekilde kurduk. Çadır kurulacak alanları numaralandırarak kura ile çadırlarımızı esnafımıza teslim ettik. Zabıta ve temizlik ekiplerimiz buradaki hijyeni ve düzeni sağlamak için yoğun bir mesai harcıyor. Kurbanlar hem yetiştiricilerimize hem de kurban ibadetinin feyzini yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Esnaf da Keçiören Belediyesine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

14 semt pazarında kesim yapılacak

Öte yandan Keçiören Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurban kesim işlemlerini kolaylaştırmak için ilçenin farklı noktalarındaki 14 semt pazarını da kesim alanı olarak belirledi.