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Keçiören’de kurban satış alanı için hummalı hazırlık

Keçiören Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını alabilmeleri için kurban satış alanındaki düzenleme çalışmalarını tamamladı.

ANKARA 21.06.2021, 13:43
Keçiören’de kurban satış alanı için hummalı hazırlık

Keçiören Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını alabilmeleri için kurban satış alanındaki düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede kurulacak kurban satış alanındaki çalışmaların tamamlandığını belirtti. Altınok, “Bağlum Karşıyaka’daki kurban satış alanımızda toprak tesviye çalışması yaparak, çadırların kurallara uygun kurulması ve hizmet vermesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Esnaflarımızın çadır kuracağı alanları da numaralandırdık. 25 Haziran’da kura çekimi yapacağız. Kuradan çıkan numaraya göre de çadırlar hakkaniyetli bir şekilde kurulmaya başlayacak” dedi.

“Belgelerin aslı isteniyor”

Başkan Altınok, satış alanı için esnaftan istenecek olan belgelere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kurban satış alanı için müracaatlar çadır sayısı dolana kadar belediyemizin büro amirliğinden yapılacak. Bugün başlayan müracaatlar sırasında vatandaşlar, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, bir adet fotoğraf, satışa sunulacak kurbanlıklara ait kulak küpe numaraları ve yaşlarını gösteren belge ile başvuru yapılabilecekler. Başvurular esnasında kurbanla ilgili tüm belgelerin aslını getirmek mecburidir ve fotokopi kabul etmiyoruz. Dişi hayvanlar için de ’Damızlık Olamaz’ raporunun aslını göstermeleri zorunludur.”

Kurban çadır alanı kura çekimi komisyon eşliğinde 25 Haziran Cuma günü saat 15.00’te Keçiören Belediyesi Mevlana Kültür ve Spor Merkezi’nde yapılacak.
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