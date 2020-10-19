Keçiören’de köşe bucak temizlik
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI TURGUT ALTINOK, “İLÇEMİZİN TÜM CADDE VE SOKAKLARI GECE GÜNDÜZ SÜPÜRÜLÜYOR. TEMİZLİK EKİBİMİZİN GİRMEDİĞİ HİÇBİR MAHALLEMİZ YOK. 51 MAHALLEMİZİN TAMAMINDA EŞ ZAMANLI DEVAM EDEN TEMİZLİK ÇALIŞMALARIYLA SOKAKLARIMIZI PIRIL PIRIL YAPIYORUZ. TEMİZLİK EKİPLERİMİZ MUHTARLARIMIZLA KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE İLÇEMİZİ KÖŞE BUCAK TEMİZLİYOR ARDINDAN DA DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR” DEDİ.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizin tüm cadde ve sokakları gece gündüz süpürülüyor. Temizlik ekibimizin girmediği hiçbir mahallemiz yok. 51 mahallemizin tamamında eş zamanlı devam eden temizlik çalışmalarıyla sokaklarımızı pırıl pırıl yapıyoruz” dedi.
Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 51 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin tüm cadde ve sokaklarında hem mıntıka temizliği yapılıyor hem de köşe bucak süpürme işlemi gerçekleştiriliyor. Ayrıca dezenfekte ekipleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında cadde, sokak ve binaların iç kısımlarını dezenfekte ederek vatandaşa sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor.
“Gece gündüz sahadayız”
Başkan Turgut Altınok ise Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen temizlik çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini belirtti. Altınok, şunları kaydetti:
“Daha temiz, daha huzurlu ve daha güzel bir Keçiören için gece gündüz sahadayız. Mikrobik olması muhtemel noktalarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle ilçemizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyoruz. Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın sağlığı için çalışıyoruz.”
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