Keçiören’de karne heyecanı ve yeni spor tesisi sevinci bir arada

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesine inşa edilen halı sahanın açılışı yapıldı.

Açılış konuşmasında öğrencilerle deneyimlerini paylaşan ve onlara bir dizi tavsiyelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gençlerimiz karnelerini almak için heyecanlı. Bu günleriniz çok güzel günler. Lise ve ortaokul yıllarına dönmek isteyeceksiniz. Hayat devam ediyor, önünüzde uzun bir yol var. 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Ülkemizi gelecekte sizler yöneteceksiniz. O günler için kendinizi şimdiden hazırlamalısınız. Sosyal medyayı ihtiyacınız kadar kullanın. Kaybettiğiniz her vakit, geleceğinizden kaybettiğiniz değerli zamanları yok etmeniz anlamına geliyor. İnanırsanız başarırsınız. Bundan sonraki eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. Hz. Ali, ‘İlim Çin’de de olsa alınız’ demiştir. Atatürk, geleceğimizi sizlere emanet ediyor. ‘Devletleri, milletleri yüceltecek olan eğitimdir’ diyor ve en büyük savaş olan cehaletle savaşı başlatıyor. Öğretmenlerimize de, ‘Gelecek nesil sizlerin eseri olacaktır’ diyor. Tüm öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitime destek konusunda Keçiören Belediyesi’nin önemli ilklere imza attığını da söyleyen Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin umudu sizlersiniz. Okullarımız çok önemli. Herkes bu sıralardan, bu tornadan geçiyor. Okullarımızın eğitim şartları, fiziki şartları önemli. Laboratuvar ve kütüphaneler için sonsuz destek veriyoruz. Spor tesisleri de önemli. Bu anlamda da büyük katkılar sunuyoruz. Türkiye’de okulların kapısından ilk giren belediye Keçiören Belediyesidir. Ankara’da birçok ilçedeki okullara da destek verdik. O okulların bahçesinde, ‘Buranın çevre düzenlemesi Keçiören Belediyesi tarafından yapılmıştır’ yazıyordu. Türkiye’de ilk defa burs veren belediyeyiz. Türkiye’de metropol ilçe ve büyükşehirler bakımından burs veren tek belediyeyiz.”

Başkan Altınok, öğrencilerin karne heyecanına da ortak olarak okul birincisi 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine karnelerini takdim etti. Katılımcılarla birlikte kurdele keserek spor tesislerinin açılışını yapan Altınok, daha sonra öğrencilerle birlikte yeni spor tesislerinde basketbol ve voleybol oynadı.

Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.