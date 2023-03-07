Keçiören’de kariyer ofisi depremzedelerin istihdamı için çalışıyor

Ankara Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi’nde, özel bir elektronik firmasında istihdam edilmek üzere alınacak 10 personel için mülakat yapıldı. Aralarında depremzede vatandaşların da bulunduğu personel adayları mülakatın sonuçlanmasıyla birlikte yeni işleriyle buluşacak.

Deprem bölgelerinden Başkent’e başlayan göçle birlikte talep eden depremzede vatandaşlara belediyenin istihdam platformu Kariyer Ofisi’nde öncelik ve kolaylık tanıdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İşveren ve iş arayan insanlarımızı buluşturduğumuz Kariyer Ofisimizde şimdiye kadar 2 binden fazla vatandaşımızın istihdamını sağladık. Depremle birlikte afetzede vatandaşlarımıza öncelik tanıma kararı aldık. Kurumsal web sitemiz içinde yer alan Kariyer Ofisi bölümünden online olarak iş başvurusu yapan vatandaşlarımız sol menüde yer alan özel durum sekmesinden ‘’depremzede’’ seçeneğini işaretleyerek iş ilanlarına öncelikli başvuru yapabilirler” dedi.