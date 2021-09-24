Keçiören’de ibadethaneler gül suyu ile temizlendi

Ankara Keçiören’de bulunan 300 ibadethane gül suyu eşliğinde temizlendi. Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkanı sunan Keçiören Belediyesi okullardaki mescitlerde de aynı uygulamayla temizlik yaptı.

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan yaklaşık 300 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Cami, mescit ve cemevlerindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarıyla vatandaşlar daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkanı buluyor. Ekipler ayrıca okullarda bulunan mescitlerde de aynı çalışmaları yürütülüyor.

"Cami, cemevi ve okullarımızdaki mescitlerimize gül suyu sıkarak buralarda daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz"

Keçiören’deki ibadethanelerin yaklaşık üç yıldır gül suyuyla temizlendiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ve dezenfekte çalışmaları sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sağlıklı bir ortamda ibadetlerini edebiliyorlar. Cami, cemevi ve okullarımızdaki mescitlerimize gül suyu sıkarak buralarda daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.