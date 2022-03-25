Keçiören’de huzurevinde moral eğlencesi

Keçiören’de Yaşlılar Saygı Haftası kapsamında huzurevi sakinlerine moral etkinliği düzenlendi.

Keçiören Belediyesi, “18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında Tepebaşı Mahallesi’nde bulunan huzurevinde moral etkinliği düzenledi. Etkinlikte huzurevi sakinlerine hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Bugün yaşadığımız bu vatan cennet parçası haline geldiyse bunda sizlerin emekleri, alıntı terleri ve gayretleriniz var. Bu ülkeyi, bu cennet vatanı bizlere bırakan bütün yaşlılarımızı, büyüklerimizi saygıyla, hürmetle yâd ediyorum" dedi.

Altınok, daha sonra huzurevi sakinlerine hediye takdim ederek, doğum günü olanlar için pasta kesti. Müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği etkinlikte yaşlılar keyifli bir gün yaşadı.