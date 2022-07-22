Keçiören’de Gülşen Kutlu sahne aldı

Ankara Keçiören Belediye’sinin düzenlediği mahalle konserlerinde bu hafta Gülşen Kutlu sahne aldı.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle konserleri hız kesmeden devam ediyor. Türk Halk Müziği Sanatçısı Gülşen Kutlu, İlçedeki 23 Nisan Mahallesi’ndeki konserde sahne aldı. Kutlu, birbirinden güzel türküleri seslendirerek vatandaşlara müzik şöleni yaşattı. Konserde kimi vatandaşlar ezgilere alkışlarla eşlik etti, kimileri de arkadaş gruplarıyla birlikte eğlenerek renkli görüntüler ortaya koydu. Konserde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “TRT Sanatçısı Gülşen Kutlu konserini, vatandaşlarımızın görülmeye değer heyecanı ve coşkusuyla yaşıyoruz. Uzun bir pandemi dönemi sonrası tekrar bir arada olmaktan, kültür etkinliklerimizle vatandaşlarımızı buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Dillere pelesenk türküleri ile gönüllerde taht kuran TRT Sanatçısı Gülşen Kutlu’ya, saz ekibine ve katılım sağlayan kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Yoğun ilgi gören konserin ardından her hafta olduğu gibi çekiliş neticesinde şanslı bir vatandaşa bisiklet hediye edildi.