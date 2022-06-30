Keçiören’de “Ersin Alkan Parkı” açıldı

Keçiören Belediyesi, elim bir kaza soncu hayatını kaybeden Ersin Alkan adına bir park yaptı.

Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesi’ne inşa edilen Ersin Alkan Parkı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, elim bir kaza sonucu yaşamını kaybeden Ersin Alkan’ın ailesi, vatandaşların katılımıyla açıldı.

Açılışta katılımcılara hitaben konuşma yapan Altınok, “Parkımıza elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Ersin Alkan kardeşimizin ismini verdik. Ölesi olan canlar değil tenlerdir. Ersin kardeşimizin ruhu da bizlerledir. Ailemiz de burada, kendilerine sabırlar diliyorum. Ersin Alkan’ın isminin yaşayacağı bu parkımızda geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için yürüyüş yolu, oyun alanları, halı saha, basketbol sahası var” ifadelerini kullandı.

Altınok Yükseltepe Mahallesi’ne yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi vererek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mahallemize 20 milyon TL değerinde asfalt attık. 5 yeni park yaptık. Eski parklarımızı yeniledik. Kapalı pazar yeri ve daha birçok hizmetimiz var. 97 bin metrekare büyüklüğünde Nursultan Nazarbayev Parkı’mızı yaptık. 12 bin çeşit bitki var. Burada bir de trenimiz var. Çocuklarımız gönüllerince eğleniyor. 1840 dönümlük bir alanı da aldık, Türkiye’nin en büyük Kentpark ormanını yapacağız. Biz hizmetkârız. Yaptığımız hizmetler Keçiören’imize, Ankara’mıza hayırlı olsun. Keçiören Ankara’mızın en yeşil alanı olacak. Keçiören’de hizmet kervanı yürüyor. Makamlar geçici. Keçiören Belediyesinde ağlamak yok, eser ve hizmet var.”

Keçiören Belediye Başkanı Altınok konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte kurdele keserek parkın açılışını yaptı.