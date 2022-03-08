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Keçiören’de Dünya Kadınlar Günü’ne özel coşkulu konser

Keçiören Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sanatçıların sahne aldığı bir konser düzenledi.

ANKARA 08.03.2022, 17:09
Keçiören’de Dünya Kadınlar Günü’ne özel coşkulu konser

Keçiören Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sanatçıların sahne aldığı bir konser düzenledi.

Keçiören Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda konser düzenledi. Belediye konservatuvarında görev yapan kadın sanatçıların sahne aldığı konsere Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldı.

“Bu özel gün, kutlanmalı, kutlanmasında da fayda var”

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği konser öncesinde katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Tarihe baktığımız zaman 8 Mart’ın hikayesi Amerika’da 1800’lü yıllarda tekstil işinde çalışan kadınların çok ağır iş yükü yaşaması, grev yapması ve bir fabrikada meydana gelen yangınla başlamıştır. Bunun Birleşmiş Milletlere sunulması ve kabulüyle birlikte de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün, kutlanmalı, kutlanmasında da fayda var. Bazen unuttuklarımızı hatırlamakta fayda var. 8 Mart, hanım kardeşlerimizin, kadınlarımızın, daha güzel yarınlarına vesile olsun” dedi.

“İslamiyet’le birlikte kadınların şahsiyeti, insanlığı, insanca hayatı, eşit ve adaletli bir şekilde teslim ediliyor”

İslamiyet’le birlikte kadınların hak ettikleri değere kavuştuğunu da hatırlatan Altınok, şunları kaydetti:

“Biz yüce bir milletin temsilcileri, evlatlarıyız. Güzel bir dinin, hak bir dinin mensuplarıyız. İslamiyet’ten önce kadınlar diri diri gömülüyor, köle gibi alınıp satılıyordu. Bu durum yüce dinimiz tarafından yasaklanıyor. İslamiyet’le birlikte kadınların şahsiyeti, insanlığı, insanca hayatı, eşit ve adaletli bir şekilde teslim ediliyor. Tabii birçok ayette de anaların hakkı yer alıyor. Bir hadiste, ‘Cennet anaların ayaklarının altındadır.’ buyruluyor. Atatürk kendi el yazısıyla, ‘En güzel din bizim dinimiz, en güzel Peygamber bizim peygamberimizdir’ diyor. Bundan öte bir şey yoktur. Bu nedenle bizler kadınlarımızın hak ve hukukunu sonuna kadar korumalıyız.”

“Milli Mücadelemizde de birçok kadın asker kahramanlarımız var”

Altınok, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda kadınların önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Milli Mücadelemizde de birçok kadın asker kahramanlarımız var. Onbaşı var, subay var. Yaşadığımız coğrafyanın adı da Anadolu’dur. Milli Mücadele sırasında cephe geresinde lojistiği sağlayan, gerektiği yerde düşmanla çarpışan kadınlarımız bu toprakları bize vatan yapmıştır. Bize bu vatanı teslim etmiş olan analarımıza, rahmete gitmiş olanlara, Milli Mücadele kahramanlarımıza yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Anadolu inşallah onların adıyla kıyamete kadar yaşayacak. Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllarda Avrupa ülkelerinin hiçbirinde kadının seçme ve seçilme hakkı yoktu. Atatürk 1924 yılından itibaren eğitim öğretim dâhil olmak üzere Medeni Kanun’daki birçok şeyi değiştiriyor ve kadınlara seçme seçilme hakkı veriyor. Bizlere insanlık ve medeniyet dersi verdiğini zanneden aslında canavar olan, insanlığı sıfır olan, güç dışında başka bir şeyi tanımayan bu yapıdan önce biz kadınlarımıza hak ve hukuklarını teslim ettik. Bu anlayışı asırlardır sürdüren milletiz. Belediyemizde de bir başkan yardımcımız kadın, yedi de birim müdürümüz kadın. Keçiören Belediyesinde lafta değil icraatta kadınlarımız çalışıyor ve hizmet veriyor.”

Konser öncesinde, kadınların elinden çıkan 7 adet karakalem, 21 adet yağlı boya eseri ve Keçikoop ürünlerinin görücüye çıkacağı resim sergisinin açılış töreni de yapıldı.

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