Keçiören’de ‘Dünya Kadın Hakları Günü Farkındalık Programı’ düzenlendi

Keçiören Belediyesi tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88’inci yıl dönümü çerçevesinde ‘Dünya Kadın Hakları Günü Farkındalık Programı’ düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88’inci yıl dönümü çerçevesinde Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bir program düzenlendi. Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Genç Tiyatro Ekibi, Balkan Savaşları’nda kocası şehit düşen bir Türk kadınının Cumhuriyet’in ilanından sonra aldığı haklarla önce muhtar, ardından milletvekili seçilişini anlatan ‘Yükseliş’ isimli oyunu sahneledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, programda yaptığı konuşmada kadınların çok çile çektiğini ve her alanda yer almaları gerektiğini dile getirerek, “İslamiyet’ten önce kadınlar köle olarak alınıp satılıyor, kız çocukları diri diri gömülüyordu. Sevgili Peygamber Efendimiz, peygamberlik indikten sonra cahiliye devrini sona erdirmiştir. O dönemde dünyanın her yerinde manzara böyleydi. Baktığınız zaman herkesin bir anası var. Hepimizi bir ana dünyaya getirdi. En çok çileyi de kadınlar yaşamıştır. Peygamber Efendimiz, ‘Cennet anaların ayağının altındadır’ buyurmuştur. Cennet birçoğumuzun yanında ama farkında değiliz. Kaybediyoruz, ah vah diyoruz ama bulamıyoruz. Yakın tarihimize geliyoruz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı veriyor. Fransa’da, Avrupa’da yok” diye konuştu.

Programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, BBP İlçe Başkanı Muhammed Kaya, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Saliha Küçüker, AK Parti Pursaklar İlçe Kadın Kolları Başkanı Perihan Öztürk, MHP Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeyma Acar, Saadet Partisi Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Adul Kaya, Yenimahalle İlçe Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aysel Çil Kocamemik, kadın meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.