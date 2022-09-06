Keçiören’de ‘Doğayı Temizleme Timi’ görev başında

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından kurulup, doğal alanların ve piknik noktalarının temizliğini üstlenen ‘Doğayı Temizleme Timi’, ilçedeki mesire alanları ve yol kenarlarına bırakılan atıkları toplamak için yoğun mesai harcıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından kurulan Doğayı Temizleme Timi; ilçeye bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde sık sık çalışma yapıp, vatandaşların temiz bir ortamda vakit geçirmesi için çöp ve atıkları toplayarak bertaraf ediyor.

Doğaya bırakılan atıkların hem toprağa hem de yer altı sularına zarar verdiğini hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Suyumuz, toprağımız ve ormanlarımız için atıklarımızı doğaya bırakmamamız gerekiyor. Köy ve mesire alanlarımızın temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Onların da özellikle doğada dönüşümü zor olan atıkları poşetlemek suretiyle çöp bırakma noktalarına koymalarında fayda var. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutalım” ifadelerini kullandı.