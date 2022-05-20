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Keçiören’de coşkulu 19 Mayıs konseri

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde “Keçiören Belediyesi Konservatuvarı 19 Mayıs Özel Konseri” düzenlendi.

ANKARA 20.05.2022, 10:24
Keçiören’de coşkulu 19 Mayıs konseri

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde “Keçiören Belediyesi Konservatuvarı 19 Mayıs Özel Konseri” düzenlendi.

Konsere; Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Başkan Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Azerbaycanlı bir şairimiz, ‘Olmaya vatan yahşi ölmeye vatan yahşi’ diyor. Yaşamak için de vatan, ölmek için de vatan lazım. Vatanı olmayanın mezarı da olmaz. 19 Mayıs, milletimizin küllerinden yeniden doğuş seferinin başladığı gündür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

“Samsun’da başlayan Milli Mücadele dalga dalga yurdun her tarafına yayılıyor”

Başkan Altınok konuşmasında Milli Mücadele’nin başlangıcına ilişkin bilgiler de vererek şunları dile getirdi:

“İstanbul işgal altında. Bir ferman yayınlatıyorlar. İngiliz mandasına gireceğiz deniyor. Böyle bir durumda genç bir subay çıkıyor, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyor. İki seçenek var. ‘Ya bağımsız oluruz ya da şehadet şerbetini içeriz’ diyor. Samsun’da başlayan Milli Mücadele dalga dalga yurdun her tarafına yayılıyor. Bir tarafta Sütçü İmam, bir tarafta Gazeteci Hasan Tahsin, bir tarafa Şahin Bey Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ve kanlarımızla yazdığımız kahramanlık destanımızın sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi kuruyoruz. Mehmet Akif’in dediği gibi ‘Rabbim Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’. Zafer marşları yazdırsın.”

“Çok çalışacağız, birliğimizin kıymetini bileceğiz”

Keçiören’in, Milli Mücadele’de önemli bir yere sahip olduğunu da hatırlatan Altınok, “Milli Mücadele’nin idare edildiği merkez Keçiören’dir. Atatürk Ankara’ya geldiğinde ilk olarak Keçiören’e, Meteoroloji Müdürlüğümüzün bulunduğu binaya gelerek burayı karargah olarak kullanıyor. Bu bakımdan 19 Mayıs önemli bir gündür. Atatürk, ‘Gençler! Ecdadınızı tanıdıkça kendinizde büyük işler başaracak güç ve kuvvet bulacaksınız’ diyor. ‘Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür’ diyor. Çok çalışacağız, birliğimizin kıymetini bileceğiz. Bu vatanda yaşayan herkes şehit ve gazilerimize çok şey borçludur. Henüz doğmamış çocuklarımız dahi ebet müddet borçludur. Devletimizin banisi büyük devlet adamı gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. İnşallah varlığımız Türk varlığına armağan olsun hepimizin” ifadelerini kullandı.

Coşku dolu bir 19 Mayıs

19 Mayıs Özel Konseri’nde, Keçiören Belediyesi Tiyatro Topluluğu Milli Mücadele dönemine ait bir canlandırma yaptı. Daha sonra Keçiören Belediyesi Konservatuvarı korosu sahne alarak kahramanlık türküleri seslendirdi. Finalde, TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı Özgür Eren sahne aldı. Eren, birbirinden güzel ezgilerle salondakilerde coşkulu bir 19 Mayıs akşamı yaşattı.

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