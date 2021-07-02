Keçiören’de çocuklar ıslanma havuzuna akın etti

Ankara Keçören Belediyesi tarafından Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı’na inşa edilen ıslanma havuzu havaların ısınmasıyla birlikte çocukların akınına uğradı.

Keçiören Kalaba Türk Dünyası Meydanı vatandaşlardan ve çocuklardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanda bulunan ıslanma havuzu havaların ısınmasıyla birlikte çocukların da eğlence merkezi olmaya devam ediyor. Meydan yüzlerce gül ve akşam düzenlenen ışık gösterisiyle rengârenk bir ziyafet sunuyor.

Keyifli gösteri

Keçiören’i ziyaret etmeyi planlayanları Kalaba Türk Dünyası Meydanı’na davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sıcaklarda serinlemenin yeri Keçiören. Islanma havuzumuza çiçek ve meleğimiz çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Meydanımız hizmete açıldıktan sonra vatandaşımızdan ve çocuklarımızdan büyük ilgi gördü. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanımız, yaz sıcağında yavrularımızın ıslanmak için uğrak mekânlarından biri olurken kışın ise su ve ışık gösterileriyle renk cümbüşüne bürünüyor. Burada bulunan yüzlerce gül ve özellikle akşam düzenlediğimiz ışık gösterileri ise rengârenk bir ziyafet sunuyor” ifadelerini kullandı.