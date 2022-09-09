Keçiören’de camiler gül kokuyor

Ankara Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan 300’e yakın camiyi rutin olarak yıkayarak temizlemeye devam ediyor.

Keçiören Belediyesi ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde camilerin içini köşe bucak temizleyerek gül suyuyla ferahlatıyor. Ayrıca camilerin bahçeleri tazyikli suyla yıkanarak daha temiz hale getiriliyor.

"Camilerimizde daha ferah bir ortam oluşmasını sağlıyoruz"

İbadethanelerin sadece özel günler için değil yıl boyunca rutin olarak temizlendiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ve dezenfeksiyon çalışmaları sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sağlıklı bir ortamda ibadetlerini edebiliyorlar. Cami, mescit ve cemevlerimize gül suyu sıkarak buralarda daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.