Keçiören’de bir ilk

Keçiören Belediyesi sinek ve sivrisineklerle mücadele kapsamında ilk kez bakteri kökenli biyolojik larvasit uygulamasını Kösrelik göletinde uygulayarak çevre dostu bir çalışma yürüttü. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sinek ve sivrisinek popülasyonunun larva halinden ergin (uçkun) hale gelmeden etkisiz hale getirilmesi için larvasit uygulaması yapmaya devam ediyoruz. Kösrelik göletimiz başta olmak üzere sulak alanlarda insanlara, balıklara, arılara, faydalı böceklere zarar vermeyen ekosistemi ve biyoçeşitliliği koruyan bakteri kökenli biyolojik larvasitler kullanarak sineksiz Keçiören için mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sinek ve sivrisineklere karşı mücadele iki aşamalı olarak sürdürülüyor. Bu kapsamda uçkunların önüne geçmek için larvasit çalışması yapılırken ikinci aşamada ise uçkun haline gelen sinekler zararsız ilaçlama yöntemiyle ortadan kaldırılıyor.

Rutin aralıklarla larvasit uygulaması

Sivrisinekle mücadelede larvasit uygulamasının oldukça önemli olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu uygulamaya ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Larvasit uygulamamızı, larvasitin etken madde miktar ve cinsine göre belirli periyotlarla gerçekleştiriyoruz. Larva mücadelesiyle, hem sinek popülasyonunu kontrol ediyoruz hem de sinekler uçmadan yumurta ve larva halindeyken etkisiz hale getiriyoruz. Larva mücadelesi için Kösrelik Göleti, Atatürk Botanik Bahçesi, Gümüşdere Mahallesi boyunca devam eden Çubuk çayının 11 kilometrelik bölümü, Bağlum atık su kanalları ve şehrimizdeki tüm sulak alanlarda larva ilaçlamasını rutin olarak yapıyoruz.”