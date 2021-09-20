Keçiören’de “bin 70 ton” atık cam geri dönüşüme kazandırıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye tarafından ilçenin dört bir yanına konumlandırılan 138 adet atık cam toplama kumbarasıyla bir yılda “Bin 70 ton” atık camın toplandığını ve geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki cam atıkların geri dönüşüme kazandırılması için cadde ve sokaklara konumlandırılan 500’den fazla kâğıt, metal ve plastik atık toplama noktası, 138 adet atık cam şişe toplama kumbarası ve 11 adet atık getirme merkezi ile geri dönüşümün merkezi oldu. Bu kapsamda belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilçede bir yılda “Bin 70 ton” atık cam toplandı. Ayrıca son bir yılda hanelerden 6 bin 620 kilogram bitkisel atık yağ, bin 650 kg atık pil, 2 bin 250 kg elektronik atık toplandı.

Doğayı korumak için geri dönüşüm çalışmalarının büyük önem arz ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Doğamızı koruyarak gelecek nesillerimize en güzel şekilde devretmemiz gerekiyor. Atıkları kaynağında ayrıştırma noktasında gerek belediyemizde gerekse düzenlediğimiz kampanyalarla hanelerimizde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hem çöp miktarını azaltıyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyoruz. Keçiören’in çeşitli noktalarına konumlandırdığımız mobil atık getirme merkezlerimiz sayesinde vatandaşlarımızı, atık pil ve elektronik atık toplama yarışmalarımızla da öğrencilerimizi geri dönüşüm çalışmalarımıza dâhil ediyoruz” ifadelerini kullandı.