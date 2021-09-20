banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Keçiören’de “bin 70 ton” atık cam geri dönüşüme kazandırıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye tarafından ilçenin dört bir yanına konumlandırılan 138 adet atık cam toplama kumbarasıyla bir yılda “Bin 70 ton” atık camın toplandığını ve geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti.

ANKARA 20.09.2021, 14:44
Keçiören’de “bin 70 ton” atık cam geri dönüşüme kazandırıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye tarafından ilçenin dört bir yanına konumlandırılan 138 adet atık cam toplama kumbarasıyla bir yılda “Bin 70 ton” atık camın toplandığını ve geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki cam atıkların geri dönüşüme kazandırılması için cadde ve sokaklara konumlandırılan 500’den fazla kâğıt, metal ve plastik atık toplama noktası, 138 adet atık cam şişe toplama kumbarası ve 11 adet atık getirme merkezi ile geri dönüşümün merkezi oldu. Bu kapsamda belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilçede bir yılda “Bin 70 ton” atık cam toplandı. Ayrıca son bir yılda hanelerden 6 bin 620 kilogram bitkisel atık yağ, bin 650 kg atık pil, 2 bin 250 kg elektronik atık toplandı.

Doğayı korumak için geri dönüşüm çalışmalarının büyük önem arz ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Doğamızı koruyarak gelecek nesillerimize en güzel şekilde devretmemiz gerekiyor. Atıkları kaynağında ayrıştırma noktasında gerek belediyemizde gerekse düzenlediğimiz kampanyalarla hanelerimizde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hem çöp miktarını azaltıyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyoruz. Keçiören’in çeşitli noktalarına konumlandırdığımız mobil atık getirme merkezlerimiz sayesinde vatandaşlarımızı, atık pil ve elektronik atık toplama yarışmalarımızla da öğrencilerimizi geri dönüşüm çalışmalarımıza dâhil ediyoruz” ifadelerini kullandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0