Keçiören’de Azerin rüzgarı esti

Keçiören Belediyesi, ‘Çırpınırdı Karadeniz’ türküsü ile tanınan ünlü sanatçı Azerin’i Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde konuk etti.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Dünyası Müzik Topluluğu organizasyonuyla düzenlenen Türk Dünyası Azerin Konseri, Keçiörenlilere eşsiz bir gece yaşattı. İlçedeki Neşet Ertaş Kültür ve Gösteri Merkezi’nde birbirinden güzel eserler seslendiren usta sanatçı Azerin’e vatandaşlar da eşlik etti.

Konserde salondaki müzikseverlere hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konserimizde baş solistimiz Azerin ve Türk Sanat Müziği sanatçımız Elif Güreşçi ile gönül pasımızı silen bir akşam yaşadık. Keçiören’de Türk dünyası rüzgarı esti, sözler gönüllere dokundu. Bu güzel akşam için Türk dünyasının güçlü sesi Azerin ve Türk Sanat Müziği sanatçımız Elif Güreşçi’ye teşekkür ediyorum. Çok şükür hayallerimiz gerçek oldu, bugün Karabağ’da Türk bayrağımız ve Azerbaycan bayrağımız yan yana dalgalanıyor. Rabbim tüm Türk devletlerimizin bağımsızlığını, birliğini, beraberliğini kıyamete kadar daim eylesin. Bu cennet vatanı bize bırakan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.