Keçiören’de 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel konser gerçekleştirildi

Keçiören Belediyesi tarafından, Yunus Emre Kültür Merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel konser gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından gerçekleştirilen "24 Kasım Öğretmenler Günü" konseri, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakan Yardımcısı Ahmet Koca ve Özel Keçiören Hastanesi Kurucusu Dr. Ramazan Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Vedat Kaptan Yurdakul’un şefliğinde solo ve koro performansların sergilendiği konserde, birbirinden güzel ezgiler seslendirilerek hem öğretmenlere hem de vatandaşlara eşsiz bir akşam yaşatıldı.

“Öğrencileri nakış nakış işleyen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum”

Başkan Altınok, konserde yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm öğretmelerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Gün boyu öğretmenlerimizin bu özel gününü kutladık. En önemlisi de Ovacık bölgemizde 344 bin metrekare alana, Cumhuriyet tarihimizden günümüze şehit olan tüm öğretmenlerimizin anısına, ‘Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Anıtı’mızı açtık. Burada ağaç dikerek, anıtımızda öğretmenlerimizin isimlerini yaşatacağız. Ülkemiz, devletimiz adına gözünü kırpmadan görev şehidi olan öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Devletimizin kurucusu büyük devlet adamı Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Sadece bir gün değil her gün Öğretmenler Günü’dür. ‘Bana bir kelime öğretenin kırk yıl kölesi olurum’, ’İlim Çin’de de olsa al’ denmiştir. Hepimiz öğretmenlerimizin tornasından geçtik. Hepimizde öğretmenlerimizin gayretleri var. Öğrencileri nakış nakış işleyen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, huzurlu, sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Keçiören’deki öğretmenlerimiz spor tesislerimizden ücretsiz yararlanıyor, Estergon Kalemizden yüzde 25 indirimli faydalanabiliyorlar.”