Keçiören’de 220 bin metrekarelik mesire alanı

Ankara Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyünde bulunan göletin etrafında sürdürdüğü mesire alanı yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyünde bulunan göletin etrafında sürdürdüğü mesire alanı yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kösrelik göletiyle birlikte 220 bin metrekare alana inşa edilecek mesire alanının çevresine, ‘bin 702’ metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor. Bu kapsamda başlatılan çalışmalarla temeli hazırlanan yürüyüş ve bisiklet yolunun kalıp kurma ve beton dökme çalışmaları bölge bölge devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Köselik köyündeki gölet etrafına inşa edilen mesire alanında yer alacak olan yürüyüş ve bisiklet yolunun yapımının başladığını belirtti. Altınok, “Keçiörenlilerin ve Ankaralıların nefes alacağı yeni mesire alanımızda hummalı bir çalışma yürütüyoruz. 170 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Kösrelik Mesire Alanımız, Kösrelik göletiyle birlikte yaklaşık 220 bin metrekarelik büyüklüğe sahip olacak” dedi.

Doğayla baş başa piknik

Kösrelik Mesire Alanı’nın doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için vazgeçilmez bir mekân olacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kösrelik, Ankaralıların yeni piknik merkezi olacak. Şehrimize kazandıracağımız mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecekler” diye konuştu.