banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!

Keçiören’de 11 farklı branşın yer aldığı konservatuvarda ön kayıtlar başladı

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı yeni dönem kayıtları başladı. 11 farklı branşta verilecek ücretsiz konservatuvar eğitimi, yeni dönemde sanatseverler ile buluşuyor.

ANKARA 08.10.2021, 15:21
Keçiören’de 11 farklı branşın yer aldığı konservatuvarda ön kayıtlar başladı

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı yeni dönem kayıtları başladı. 11 farklı branşta verilecek ücretsiz konservatuvar eğitimi, yeni dönemde sanatseverler ile buluşuyor.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı’nda yeni dönemde gitar, keman, bağlama, ud, halk oyunları, kanun, yan flüt, ney, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve çocuk korosu branşlarında eğitimler verilecek. 11 farklı branşın yer aldığı ücretsiz konservatuvar eğitimi için http://kcr.tc/onkayit adresi üzerinden online başvurular açıldı.

Keçiören’in sanatsal ve kültürel etkinliklerin merkezi olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın sanatla iç içe olması için belediye konservatuvarımıza ön kayıtları almaya başladık. Konservatuvarımız gençlerin sanatsal etkinliklere yönelmesi ve yeteneklerini geliştirmesine fırsat sunuyor" dedi.

Konserler şehri olan Keçiören’de pandemi nedeniyle ara verilen sosyal ve kültürel etkinliklerin yeniden yapılmaya başladığını aktaran Altınok, “Ulusal ve uluslararası ölçekte sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Konservatuvarımızla türkülerimize ve kültürümüzün parçası diğer müziklerimize can veren yeni sanatçılarımızı yetiştiriyoruz. Sanatçılarımızın sazlarıyla ve sözleriyle icra ettikleri eserler sayesinde kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Türk milleti var olduğu sürece gönül ezgilerimizin yaşayacağına gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1