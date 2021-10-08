Keçiören’de 11 farklı branşın yer aldığı konservatuvarda ön kayıtlar başladı

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı yeni dönem kayıtları başladı. 11 farklı branşta verilecek ücretsiz konservatuvar eğitimi, yeni dönemde sanatseverler ile buluşuyor.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı’nda yeni dönemde gitar, keman, bağlama, ud, halk oyunları, kanun, yan flüt, ney, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve çocuk korosu branşlarında eğitimler verilecek. 11 farklı branşın yer aldığı ücretsiz konservatuvar eğitimi için http://kcr.tc/onkayit adresi üzerinden online başvurular açıldı.

Keçiören’in sanatsal ve kültürel etkinliklerin merkezi olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın sanatla iç içe olması için belediye konservatuvarımıza ön kayıtları almaya başladık. Konservatuvarımız gençlerin sanatsal etkinliklere yönelmesi ve yeteneklerini geliştirmesine fırsat sunuyor" dedi.

Konserler şehri olan Keçiören’de pandemi nedeniyle ara verilen sosyal ve kültürel etkinliklerin yeniden yapılmaya başladığını aktaran Altınok, “Ulusal ve uluslararası ölçekte sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Konservatuvarımızla türkülerimize ve kültürümüzün parçası diğer müziklerimize can veren yeni sanatçılarımızı yetiştiriyoruz. Sanatçılarımızın sazlarıyla ve sözleriyle icra ettikleri eserler sayesinde kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Türk milleti var olduğu sürece gönül ezgilerimizin yaşayacağına gönülden inanıyorum” diye konuştu.