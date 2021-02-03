Keçiören zabıtasından sıkı denetim

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde gündeme gelen sebze, meyve ve bakliyat ürünlerindeki fahiş fiyat artışının önüne geçmek için ilçe genelinde eş zamanlı denetim yaptı. Denetimlerini tamamlayan ekipler, Keçiören’de faaliyet gösteren işletmelerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını aktardılar.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, zabıta ekipleri tarafından ilçedeki marketlerde fiyat denetimlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti. Altınok, “Zabıta ekiplerimiz ilçe genelinde karaborsacılık veya fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Ancak fırsatçılık yapan olursa gereken yasal işlemleri yapmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

“Fırsatçılık yapan olursa yasal işlem uygulayacağız”

Vatandaşın alım gücünü düşürecek olan her türlü haksız kazancın ve ticaretin karşısında olduklarını aktaran Başkan Altınok, “Semt pazarları, alışveriş merkezleri ve marketlerimizi bir yandan zabıta ekiplerimiz denetliyor, bir yandan da bizzat ben denetliyorum. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerimize uyarılarda bulunuyoruz. Fırsatçılık yapanları tespit ettiğimiz anda gerekli yasal işlemleri uygulayacağız. Vatandaşımız herhangi bir ürünü alırken fahiş bir fiyatla karşılaştığında zabıta birimimize ‘0312 361 06 06’ telefon numarası aracılığıyla ihbarda bulunabilir” ifadelerini kullandı.