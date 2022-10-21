Keçiören sanat galerisi açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Osmanlı ve modern sanat eserlerinin karması niteliğindeki eserlerden oluşan Sanat Galerisi’nin açılışı gerçekleşti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sanat ruhun ve gönlün beslediği güzelliktir” dedi.

Sanat Tarihi Araştırmacısı Mine Erbek Küratörlüğünde, Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nin sergi salonunda gerçekleştirilen Sanat Galeri’sinin açılışı, sanatseverler ile birlikte gerçekleştirildi. Çini sanatından gümüş işlemeye, seramikten tarihi kadın başlıklarına kadar birçok sanat eseri sevenlerinin beğenisine sunuldu. Açılışta konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milletleri millet yapan, kültürleri vardır. Biz biraz da aşağılık kompleksine kapılıyoruz. Çok derin bir kültür ve medeniyete sahip olan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Batı hayranlığı, aşağılık kompleksi bunları yıkmamız lazım. Dolayısıyla insanlığa çok şey vermişiz. Bu değerlerimizi gençlerimize anlatmamız lazım. Bunlar bizim köklerimiz, varlığımız. Sanat ruhun ve gönlün beslediği güzelliktir. Böyle zengin ve derin bir kültüre sahibiz ama bunun devamını sağlamak için de üzerimize düşeni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Baş bağlama, kadının zenginliğidir”

Türk kültüründe giysilerin sessiz bir dili olduğunu söyleyen Sanat Tarihi Araştırmacısı Erbek, "Bekar kız, evlenmek isteyen kız, dul kadın veya evlenmek isteyen dul kadın, saçının şeklinin oyasının her şeyinin mesajını giysiyle iletir. Baş bağlama aslında bir çeşit alegoridir. Evliliğe adım atmış, evliliğin içinde veya oğlan doğurmuş kadın serisinin başını bağlamasının mesajı vardır. Bunların hepsinin rengiyle, üzerinde kullandığı boyasıyla baş bağlama, kadının zenginliğidir. Onun ekonomik, sosyal konumunu gösteren en belirgin özelliğidir. Aynı zamanda sosyal güvencesidir. Çünkü üstü değerli mücevherlerle kaplıdır” diye konuştu.