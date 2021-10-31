Keçiören pentatlon yarışlarına ev sahipliği yaptı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ve Keçiören Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen, “29 Ekim Cumhuriyet Kupası & UIPM Global Laser Run Şehir Turu 2021” yarışlarına 30-31 Ekim tarihlerinde Keçiören ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin farklı illerinden 20 kulübün katıldığı yarışlar, farklı yaş guruplarından kadın-erkek kategorilere göre oluşturulan takımlarla Keçiören Atatürk Botanik Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

Turnuvada her spor kulübünün U-9, U-11, U-15, U-17, U-19 takımları yarışırken ilk üçe girme başarısı gösteren takımlar ise şöyle:

Kadınlarda; 66 puanla Bursa Modern Pentatlon S.K. birinci, 64 puanla Enerji Yüzme S.K. ikinci, 44 puanla Aykon S.K. üçüncü oldu.

Erkeklerde; 114 puanla Enerji Yüzme S.K. birinci, 69 puanla Bursa Modern Pentatlon S.K. ikinci, 49 puanla ANKA Yüzme S.K. üçüncü oldu.

Yarışlara katılan ve başarı gösteren tüm sporcuları tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehrimizi sporun başkenti yapmak için farklı branşlarda birçok spor federasyonumuzun etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Yüzmeden, pentatlona varıncaya kadar birçok spor branşının Keçiören’de ve tüm Türkiye’de gelişmesi ve sporcularımızın kendini gösterebilmesi için turnuvalar düzenliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Kupası & UIPM Global Laser Run Şehir Turu 2021’in düzenlenmesi için emek veren Türkiye Modern Pentatlon Federasyonumuza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.