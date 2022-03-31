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Keçiören Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanını seçti

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 2. Olağan Seçimli Kongresi, ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirildi.

ANKARA 31.03.2022, 12:24
Keçiören Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanını seçti

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 2. Olağan Seçimli Kongresi, ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Kongrede katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada kadınlara yönelik birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Başkanlık, vekillik, temsilcilik geçici eserler ve hizmetler kalıcı. Şehrin her tarafına ulaşmak lazım. Kılcal damarlarına ulaşmak lazım. Hani Hz. Ömer (RA) diyor ya, ‘Ola ki Fırat-Nil kenarında bir kurt koyunu yerse sorumlusu Hz. Ömer’dir.’ Yani burada hepimize düşen mesuliyetler ve sorumluluklar var. Kentimizi nasıl iyi hale getirebilir, nasıl daha yaşanabilir hale getiririz diye sorumluluklarımız var. İhtiyaçlar, talepler nedir diye bunları tespit etmektir görevimiz. Bizler de hanımlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize daha nasıl hizmet edebilir, onlara nasıl ulaşabilirizin gayreti içindeyiz. Kişiler ve görevler gelip geçici ama şehrimize yapacağımız eserler kalıcıdır” dedi.

Kent Konseyi’nin şehri ortak akılla yönetmede önemli bir görevi olduğunu hatırlatan Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kent Konseyi’nin anlamı şehrin, kentin ortak yönetimidir. İstişare etmek ayette de vardır. Ortak akılla çarşı, pazar, sokak geziyor ve varsa Keçiören’imiz yoksa Keçiören’imiz diyoruz. ‘Bir elin nesi var iki elin sesi var’ diyoruz. Ne demiş Hacı Bektaşi Veli, ‘Bir olalım iri olalım diri olalım gelin canlar bir olalım.’ ‘Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır’ diyor sevgili Peygamber Efendimiz (sav). Birlik ve beraberlik içinde samimi ve hasbi şekilde çalışmamız lazım. El ele, gönül gönüle, yürek yüreğe vermemiz, Keçiören’imizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmeniz lazım. Mahallemizde, kentimizde bir dert var mı bakmamız, o derdin ortağı olmak için çalışmamız lazım. On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı geldi. Bu anlamda varsa fakirimiz, yoksulumuz, ihtiyaç sahibimiz bunları bilmemiz gerekiyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek oluyoruz. İlçe teşkilatımız ve muhtarlarımız da bu konuda destek oluyorlar. Kent Konseyimizin de anlamı bu olmalı. 51 mahallede teşkilatlanmak lazım. Mahalle sorumlularımızı seçmek lazım. Herkes bulunduğu muhite hâkim olmalı, sorunlarını sıkıntılarını bilmeli. Bir milyona yakın nüfusumuz var ve 2 milyon göz var. Her gözün gördüğü farklı. O nedenle buradaki herkes gözümüz, kulağımız, elimiz ve yüreğimiz olmalı. Kent Konseyi böyle bir hizmettir. En güzel hizmet nefer olarak yapılan hizmettir. En büyük makam mevki nefer olmaktır.”

Kongrede başkanlığa ikinci kez Emine Erciyas seçilirken, 56 kişiden oluşan yürütme kurulu üyeleri de belirlendi. Başkan Altınok, Kadın Meclisi Başkanını ve üyelerini tebrik ederek, onlarla istişare içinde yeni projelere imza atacaklarını dile getirdi. Kongrede müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

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