Keçiören Çocuk Eğitim Merkezinde mezuniyet heyecanı

Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) öğrencileri, mezun olarak karnelerini aldı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nin (ÇEM) minik öğrencileri, karnelerini Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un elinden aldı. Başkan Altınok, yıl boyunca 4-14 yaş grubu 914 çocuğa 7 branşta eğitim veren ÇEM’in öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etti. Mezuniyet programında çocuklara ve ailelere hitaben konuşan Altınok, “Bugün meleklerimiz için düzenlediğimiz mezuniyet programının mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklar melektir, çiçektir, gelecektir. Hepimiz çocuk olduk, şimdi de keşke çocuk olsak diyoruz. Şimdiki zamanın çocuklarıyla güzel Türkiye’miz gelişiyor, büyüyor. Ülkelerin en büyük servetleri çocukları ve gençleridir. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamamız lazım. Dünya hızlı gelişiyor ve dönüşüyor. Bizim neslin şanslı ve şanssız olduğu, şimdiki neslin şanslı ve şanssız olduğu durumlar elbette var. Bu bakımdan çocuklarımızı akan ve gelişen dünyaya göre eğitmeliyiz” dedi.

Çocukları ve gençleri bilime teşvik etmenin önemli olduğunu da vurgulayan Altınok, “Dünyanın en büyük şirketlerine baktığımızda petrol, ilaç ve silah şirketleriydi. Ama değişti. Son 25 yılda artık bilişim şirketleri dünyanın en büyükleri oldular. Bunun sermayesi de bilgidir. Mesela, Bil Gates’in geliri bizim iç ve dış borçlarımız öder. Bilgi ve teknoloji bu kadar önemli. Tüm yaşamı tanzim eden bir sosyal medya dünyası var. Çocuklar ve gençlerin üzerinde büyük etkisi oluyor. Bu dünyanın olumsuzluklarından çocuklarımızı korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Keçiören’de yaşanan değişimi ve gelişmeyi işaret ederek burada yetişen çocukların şanslı olduğunu da söyleyen Altınok şöyle konuştu:

“Ben Keçiören çocuğuyum. Keçiören’de çocuk olmak; Gençlik Parkı’na veya Kuğulu Park’a gitmek demekti. Keçiören bağlık, bahçelik bir yerdi. Kışın kızakla ve naylonlarla kayardık. Boş alanlarda da futbol oynardık. Allah, aklımızda olmayan bir görevi nasip etti. Hayalim futbolcu ya da sınıf öğretmeni olmaktı. Geldiğimiz noktada Keçiören’e hizmetkâr olduk. Bu bakımdan Keçiören’de yaşayan çocuklarımız şanslı. En çok park ve spor alanı olan kent Keçiören. Ankara’da hiçbir ilçede aqua park ya da yüzme havuzu yoktu. Ama biz bu anlayışı değiştirdik. İlk defa okulların kapısından girdik. Geleceğimizi yetiştiren kurumlarımıza, üniversitelerimize büyük destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Şimdi son olarak çocuklarımız için lunapark yaptık. Birçok ilçemizden buraya gelen aileler var.”

Başkan Altınok konuşmasının sonunda öğrencilere sertifikalarını vererek onlarla ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.