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Keçiören Çaldıran Mahallesi Yeni Parkına Kavuştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Çaldıran Mahallesi’nde bulunan Özel Harekât Polisi Fevzi Başaran Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Altınok, “Daha önce 3 bin 500 metrekare olan Fevzi Başaran Parkımızı genişleterek 8 bin 100 metrekarelik bir rekreasyon alanı haline getirdik. Buraya yürüyüş yolu, spor aletleri ve basketbol sahası yaparak eksikleri tamamlamış olduk” dedi.

ANKARA 29.12.2020, 13:33
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Keçiören Çaldıran Mahallesi Yeni Parkına Kavuştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Çaldıran Mahallesi’nde bulunan Özel Harekât Polisi Fevzi Başaran Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Altınok, “Daha önce 3 bin 500 metrekare olan Fevzi Başaran Parkımızı genişleterek 8 bin 100 metrekarelik bir rekreasyon alanı haline getirdik. Buraya yürüyüş yolu, spor aletleri ve basketbol sahası yaparak eksikleri tamamlamış olduk” dedi.

Keçiören Çaldıran Mahallesi’nde bulunan Özel Harekât Polisi Fevzi Başaran Parkı’nın açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Şehit Fevzi Başaran’ın babası Hüseyin Başaran, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"2021’de 80 milyonluk spor yatırımı yapacağız"

Başkan Altınok yeni yapılan parka yürüyüş yolu basketbol sahası ve spor aletleri eklendiğini, ilçedeki spor yatırımlarının ise 2021 yılında devam edeceğini kaydederek şunları söyledi:

“Gençlerimiz ve çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzak tutmak ve onların enerjilerini atmalarını sağlamak için spor yatırımlarımızı artırıyoruz. İlk defa halı sahaları ücretsiz haline getirdik. Halı saha ve spor tesislerimizin sayısını daha da çoğaltacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na destekleri için teşekkür ediyorum. Şehrimize 2021 yılında yeni spor tesisleri ve spor kompleksleri kazandıracağız. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile 50 milyon TL’lik protokol imzaladık, bizim de harcamalarımızla birlikte şehrimize 2021 yılında 80 milyon TL’lik spor yatırımı yapacağız.”

“İlk maske ve dezenfektanı biz ürettik”

Vatandaşın sağlığını korumak için pandemi sürecinde yapılan çalışmaları paylaşan Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vatandaşımızın sağlığını korumak için ilk maske ve dezenfektanı biz ürettik. Sokağa çıkma yasağının olduğu dönemlerde ve Altınok her zaman sokaklardaydı. Gemisini kurtaran kaptan misali davranmadık. Gemidekileri, vatandaşlarımızı da korumak için park, pazar ve sokaklarda maske dezenfektan ve kolonya dağıttık.”

“Şehrimize 40 milyon liralık asfalt attık”

Parkın inşa edildiği Çaldıran Mahallesi’nin eski görüntüsüne de atıfta bulunan Başkan Altınok, mahallenin geçmişte gecekondu kenti olduğunu, şimdi ise gelişerek metropol bir mahalle haline geldiğini kaydetti. Altınok, “Bu yıl şehrimize 40 milyon liralık asfalt attık. Önümüzdeki yıl Keçiören’de harita gibi dalgalı bir tane sokak kalmayacak, her yer havaalanı gibi olacak. Parklarımızı daha güvenli hale getirdik. Keçiören’de uyuşturucunun U’su yoktu. Yine uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor. Çocuklarımızın tertemiz dünyasına dokunarak onları bu illetten uzak tutuyoruz. Bağımlı olup da bu illetten kurtulmak isteyene her türlü desteği veriyoruz. Ama kurtulmak istemiyorum diyenlere de bu parkları dar ettik, dar edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda parkı çocukların ve mahalle sakinlerinin koruması gerektiğini hatırlatan Altınok, kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi.
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