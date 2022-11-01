Keçiören Belediyesinden sokak hayvanlarına bakım ve tedavi çalışması

Keçiören Belediyesi ilçedeki sokak hayvanlarına yönelik bakım ve tedavi çalışmaları kapsamında 17 bin 928 sokak canlısını tedavi etti.

Keçiören Belediyesi ilçedeki sokak hayvanlarına yönelik bakım ve tedavi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 3 yılda vatandaşlardan gelen 18 bin 63 adet talep değerlendirmeye alınırken, 17 bin 928 sokak canlısı belediyenin Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi. Ayrıca 3 bin 153 sokak hayvanının kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemleri gerçekleştirildi. 710 sahipsiz sokak hayvanı ise sahiplendirildi.

Keçiören Belediyesi olarak birçok yeni hizmete imza attıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi teknolojik cihazlarla donatarak burayı hem bakım ve tedavi hem de fiziki koşullar bakımından Türkiye’deki en modern rehabilitasyon merkezilerinden biri haline getirdik. Sokak hayvanlarımız için ultrason, kan ve idrar analiz, diş bakım cihazları, yoğun bakım üniteleri ve yeni nesil ameliyat masaları alarak onların bakım ve tedavilerini yapmayı sürdürüyoruz” dedi.