Keçiören Belediyesi’nden hizmet içi eğitim

Keçiören Belediyesi idarecilerine “Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri” konulu eğitim verildi.

Keçiören Belediyesi ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu iş birliğinde düzenlenen ‘Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri’ eğitimi, Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediyeye bağlı idareler ve bu idarelerin iştiraklerinin yöneticileri ile teknik-idari personelin katıldığı eğitim, Uzman Eğitimci Burcu Kumrulu tarafından verildi.

Kamu yönetiminde etik ilkelere uygun hareket etmenin önemli olduğuna vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Personelimizin kamu yönetiminde etik davranış ilkeleri konusunda bilgilerini tazelemek için hizmet içi eğitim verdik. Kamunun güvenilirliği açışından tüm personelimizin bulundukları alanda şeffaf bir hizmet anlayışına sahip olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.