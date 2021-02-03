Keçiören Belediyesi’nden hastanelere ısıtıcılı bekleme çadırı

Keçiören Belediyesi, Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesinde sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi ve hastane içinde yoğunluk oluşmaması için hastane kampüsüne ısıtıcılı bekleme çadırı kurdu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi sürecinde ilçede bulunan sağlık kuruluşlarına ihtiyaç duyulan birçok alanda hizmet sunduklarını belirterek, “Sağlık kuruluşlarımıza temizlik konusunda büyük destek sağlıyoruz. Temizlik personelimizle birlikte tüm hastane ve sağlık birimlerimizi hem yıkıyor hem de dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda hasta yakınlarımızın hastane içerisinde yoğunluk oluşturmadan sağlıklı bir ortamda beklemeleri için de hastane kampüslerimize ısıtıcılı bekleme çadırları kuruyoruz” dedi.

“Kurumlarımıza temizlik ve dezenfeksiyon desteği veriyoruz”

Pandemi sürecinde toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetleri hız kesmeden sürdürdüklerini de söyleyen Başkan Altınok, şunları aktardı:

“Vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha temiz, daha huzurlu ve daha güzel bir yaşam sunmak için maske, kolonya ve dezenfektan üretip dağıtıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımıza temizlik ve dezenfeksiyon ihtiyaçları noktasında desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle hastanelerimize temizlik hizmeti konusunda sınırsız destek veriyoruz. Cami, eczane, sağlık kuruluşları ve sosyal donatı alanlarımızı temizlemeye ve sağlıklı hale getirmeye devam ediyoruz.”