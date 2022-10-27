Keçiören Belediyesinden ev hanımlarına “Üreten Kadınlar Pazarı”

Keçiören Belediyesi tarafından ev hanımlarına kurulan “Üreten Kadınlar Pazarı’nda ilçe sakini kadınların ürünleri satışa çıkıyor

Keçiören Belediyesi tarafından Etlik Osmanlı Semt Pazarı’nda çarşamba ve cumartesi günleri ücretsiz stant tahsisi yapılarak kurulan ‘Üreten Kadınlar Pazarı’nda İlçe sakini kadınların ürünleri satışa çıkıyor. El işi ürünlerini, süs eşyalarını ve ev yemeklerini satışa çıkarıp elde edilen gelirler sayesinde kadınlar, aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadın istihdamının artırılması amacıyla kurulan pazarda üreten kadınların sayısının arttırılası hedefleniyor.

Kadınların üretimle ve katma değer oluşturacak faaliyetlerle iç içe olmasını önemsediklerini ve desteklediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Üreten Kadınlar Pazarı Türkiye’ye örnek oldu. Keçiören Belediyesi olarak kadın istihdamını önemsiyoruz. Bu nedenle kadınlarımız için ücretsiz satış alanı tahsis ediyoruz. Her çarşamba ve cumartesi kurduğumuz pazarımızda el emeği göz nuru ürünlerini kazanca dönüştüren kadınlarımız ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Üretip, ürününü kazanca çevirmek isteyen tüm kadınlarımıza kapımız sonuna kadar açık” dedi.