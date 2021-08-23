Keçiören Belediyesinde kişisel veri güvenliği için eğitim

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kişisel Verileri Korunma Kanunu (KVKK) kapsamında vatandaşa ait özel bilgileri daha iyi şartlarda korumak ve uygun koşullarda tasnif etmek için belediyenin yönetici ve personel kadrosuna yönelik ikinci eğitim seminerinin yapıldığını belirtti.

Keçiören Belediyesi, vatandaşa ait bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun bir şekilde saklamak ve tasnif etmek için entegrasyon eğitimlerinin ikincisini gerçekleştirdi. Keçiören Belediyesi ile paylaşılan bilgilerin daha güvenli ortamda korunması ve saklanması için gerçekleştirilen eğitim semineri belediye meclis salonunda yapıldı.

“Kişisel verilerini korumak için azami gayret gösteriyoruz”

Kişisel verilerin korunması hakkını daha iyi koşullarda işletmek için belediyedeki yönetici ve personel kadrosunun bilgilendirilmeye devam ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kişisel verilerin korunmasına yönelik uzman ekipler tarafından hem yöneticilerimize hem de personelimize eğitimler vermeye başladık. Hizmet birimlerimizde vatandaşımıza ait mahrem bilgileri daha iyi şartlarda saklayabilmek için uzun soluklu bir eğitim sürecimiz var. Keçiören Belediyesinde işlem yapan herkesin zaten kişisel verilerini korumak için azami gayret gösteriyoruz. Bu eğitimlerle de kişisel verileri kanuna uygun bir şekilde, günümüz teknolojik şartlarına göre koruyup saklayacağız. Vatandaşımızın bilgileri emin ellerde, gönül rahatlığı içinde olabilir” dedi.