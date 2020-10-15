Keçiören Belediyesi yüz yüze eğitimi başlatıyor

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi, YKS ve LGS öğrencilerini yüz yüze eğitime başlatmak için ‘hazır bulunuşluk sınavı’ yaptı. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’e hizmetkâr olduğumuz 1994 yılından bugüne kadar eğitime destek konusunda elimizi taşın altına koyduk ve geleceğimiz olan gençlerimizin hep yanında olduk. Yüz yüze eğitimlerimizi temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak başlatıyoruz. Önümüzdeki günlerde online derslerimizi de başlatarak bin öğrencimize eğitim vermeye başlayacağız” dedi.

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi, YKS ve LGS öğrencileri için hazır bulunuşluk sınavı yaparak yüz yüze eğitime katılacak olan öğrencileri belirledi. Pandemi nedeniyle temizlik, maske ve mesafe kuralları uygulanarak yapılacak olan yüz yüze eğitimlere sınavda başarı gösteren öğrenciler katılacak. Bu yıl bin öğrenciye eğitim verecek olan Tepebaşı Kurs Merkezi’nde yüz yüze eğitime katılamayanlar için ise online eğitim başlatılacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Tepebaşı Kurs Merkezi öğrencilerinin bilgi ve beceri düzeyini hazır bulunuşluk sınavı ile ölçerek öğrencilerin yeni eğitim öğretim sürecine ne kadar hazır olduklarını belirlediklerini belirtti. Altınok, eğitime verilen desteklerin yıl boyunca sürdürüleceğini kaydederek şunları söyledi:

“Üniversite öğrencilerimize burs verme hizmetini ilk göreve geldiğimiz 1994 yılında biz başlattık. Ülkemizin geleciğini inşa edecek olan gençlerimize belediyemizin imkânları dâhilinde karşılıksız burs veriyoruz. Eğitim seferberliğimizi büyüterek devletimize, milletimize ve insanımıza hayırlı işler yapacak olan gençlerimiz için nefer oluyoruz. Aynı zamanda YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz için Tepebaşı Kurs Merkezimizi açtık. Okullarımızın tadilatı için boya desteğinde bulunduk. Yine birçok okulumuzda çevre düzenleme ve peyzaj çalışması yürüttük. Bu süreçte emek veren, alın teri döken tüm öğrenci ve öğretmenlerimize yürekten başarılar diliyorum.”